Viaggio a Verona e proposta di matrimonio sotto il balcone di Giulietta: ma gli rubano l’anello e i piani cambiano di colpo.

Una gita romantica verso Verona, la città degli innamorati e del balcone di Giulietta, si è trasformata in un’avventura imprevedibile per una giovane coppia di turisti brasiliani. Eppure il piano, come riferisce Ansa, era preciso: chiedere la mano della fidanzata sotto il celebre balcone di Giulietta, consegnandole un anello d’argento di famiglia.

Ma il destino ha avuto altri piani. Lo scorso 29 dicembre, alla Stazione Centrale di Milano, mentre attendevano il treno per Verona, il 28enne brasiliano ha subito il furto della valigia e dello zaino. Tra gli oggetti rubati, proprio quell’anello dal grande valore affettivo.

Grazie a un sistema GPS inserito nello zaino, gli agenti della polizia ferroviaria hanno rintracciato rapidamente il responsabile: un 35enne algerino, trovato in un bar di via dei Transiti con la refurtiva in un trolley. L’uomo è stato denunciato per ricettazione, e l’anello è stato recuperato integro.

Il momento clou è arrivato negli uffici della polizia in stazione, durante la restituzione del gioiello. Emozionato e sollevato, il giovane ha deciso di non rimandare: invece del balcone shakespeariano, si è inginocchiato davanti alla fidanzata proprio lì, tra scrivanie e agenti, chiedendole di sposarlo. Chissà se poi, arrivati a Verona, avrà ripetuto la scena anche sotto il balcone di Giulietta.