Carnevale di Verona, scatta l’ora del principe Reboano: tre candidati si contendono lo scettro.

Verona, il rione Filippini elegge il suo re: è aperta la sfida tra 3 candidati per diventare il 75esimo principe Reboano. Sabato 10 gennaio, al Teatro Satiro Off in vicolo Satiro 8, il Comitato Rionale Filippini darà vita a uno degli appuntamenti più iconici e attesi della stagione: l’elezione del 75esimo principe Reboano. La serata, che avrà inizio alle ore 19:30, non sarà una semplice votazione, ma un “processo” goliardico ai candidati, momento centrale della satira rionale veronese.

I candidati al trono.

Tre sono i pretendenti che si sottoporranno al giudizio del quartiere e della corte.

Stefano Bisi, noto come “el Romagnolo”, che sarà difeso dall’avvocato Davide Pasquali.

Zeno Di Campli, soprannominato “el Picolo Lord”, assistito dal legale Andrea Baldin.

Gianbattista Moscheni, detto “el Mosca”, la cui difesa sarà affidata all’avvocato Silvio Brentarolli.

A sostenere l’accusa nel ruolo di Pubblico Ministero sarà l’avvocato Enrico Campagnari.