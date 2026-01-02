Ruba alcolici al supermercato ma nella fuga inciampa e cade: preso

Un 31enne è stato denunciato per furto dopo aver tentato di rubare diverse bottiglie di alcolici da un supermercato di San Martino.
I carabinieri di Roverè Veronese hanno deferito in stato di libertà nel pomeriggio del 29 dicembre scorso un 31enne di nazionalità srilankese, residente nel territorio scaligero, poiché gravemente indiziato di aver compiuto un furto all’interno di un noto supermercato nel comune di San Martino Buonalbergo.
Nel dettaglio, il 31enne, già noto alle forze dell’ordine, una volta entrato all’interno del supermercato occultava nella propria giacca diverse bottiglie di alcolici per un valore complessivo di circa 120 euro convinto che nessuno avesse notato la sua presenza avviandosi indisturbato verso l’uscita.
Vistosi scoperto decideva di eludere il controllo scavalcando la ringhiera posta all’esterno del supermercato inciampando e rovinando al suolo. La pattuglia della Stazione carabinieri di Roverè Veronese in una manciata di minuti giungeva sul posto fermando il 31enne.
Una volta soccorso e perquisito, i carabinieri rinvenivano e contestualmente restituivano tutto il materiale appena asportato all’avente diritto.