La Fiamma Olimpica illumina le bellezze di Valeggio

Milano Cortina 2026. la Fiamma Olimpica farà tappa a Valeggio sul Mincio: la data.

L’amministrazione comunale di Valeggio sul Mincio ha confermato che il viaggio della Fiamma Olimpica toccherà il centro e Borghetto, lunedì 19 gennaio. Tutto pronto, quindi per la marcia verso le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Il passaggio del simbolo olimpico è previsto per le ore 9:15. Si tratta di un evento dal forte valore simbolico, volto a legare le eccellenze paesaggistiche locali allo spirito di coesione e ai valori universali dello sport.

L’Amministrazione ha già rivolto un invito aperto a tutta la comunità, sollecitando la partecipazione attiva di cittadini, istituti scolastici, associazioni e realtà commerciali per accogliere al meglio la torcia. Nonostante il percorso definitivo e i dettagli tecnici verranno svelati solo nei prossimi giorni, l’attesa per quello che viene definito un “appuntamento speciale che guarda al futuro” è già alta.

Il Comune ha assicurato che fornirà al più presto tutte le indicazioni logistiche necessarie per permettere a residenti e visitatori di godere in sicurezza di questo momento storico.