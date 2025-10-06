San Martino, l’11 e il 12 ottobre “Marcellise Wine Festival”: due giornate dedicate al vino e alla valorizzazione del territorio.

A San Martino Buon Albergo l’11 e 12 ottobre 2025 prende il via la prima edizione di Marcellise Wine Festival, un evento che celebra il vino come ambasciatore del territorio e delle sue eccellenze vitivinicole. L’evento è stato presentato questa mattina, 6 ottobre presso la Camera di Commercio con l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di San Martino Buon Albergo Francesca Besana, il segretario generale della Camera di Commercio di Verona Michelangelo Dalla Riva, il general manger della Destination Verona & Garda Foundation Luca Caputo, il presidente del Consorzio Tutela Vini Valpolicella Christian Marchesini e il consigliere della Provincia di Verona Orfeo Pozzani.

La manifestazione si terrà nella frazione di Marcellise, immersa in un paesaggio verde e collinare dominato da vigneti e uliveti della Valpolicella, nei pressi della suggestiva Villa Il Girasole.

Per due giornate i visitatori potranno vivere un’esperienza autentica a contatto diretto con circa venti aziende vitivinicole locali:

degustazioni guidate e racconti dei produttori, per scoprire i vini della Valpolicella orientale;

masterclass e convegni con esperti del settore vinicolo e turistico, per approfondire storia e innovazione;

eventi collaterali e visite organizzati dalle cantine, per conoscere il territorio da nuove prospettive;

musica live e food truck gourmet, a completare l’atmosfera conviviale del festival.

Il Comune di San Martino Buon Albergo, insieme a partner istituzionali quali il Consorzio Tutela Vini Valpolicella, la Strada del Vino Valpolicella, la Camera di Commercio di Verona, Destination Verona Garda e Onav, sostiene l’iniziativa con l’obiettivo di promuovere il turismo enologico e valorizzare le cantine locali.

“Le eccellenze del nostro territorio”.

Il sindaco Giulio Furlani commenta: “Come amministrazione crediamo fortemente nel successo di questa nuova manifestazione, che nasce con l’intento di far conoscere e apprezzare le eccellenze del nostro territorio. Marcellise Wine Festival non è solo un evento dedicato agli appassionati di vino, ma un momento di comunità, di condivisione e di orgoglio per San Martino Buon Albergo».

L’assessore al Turismo e alla Cultura, Francesca Besana, aggiunge: “Marcellise è ormai a tutti gli effetti un territorio a vocazione vitivinicola, ricco di storia, tradizione e innovazione. Con questo festival vogliamo dare voce alle nostre cantine e alla loro capacità di raccontare un’identità che unisce vino, cultura e territorio”.

L’organizzazione è affidata a Studio Grandi Eventi, realtà specializzata nell’organizzazione di manifestazioni a tema turistico ed enologico. Le cantine presenti alla manifestazione sono: Corte Scaletta, Cavedini, Soripa, Marion, Zenato Le Morette, Burato, Terre di Pietra, Casa Zen, Musella, Tenuta Sant’Apollonia, Barana, La Torre di Terzolan, Lavagnoli, Villa Erbice, Montenigo, Marchi.