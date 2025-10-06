Si riaccendono le luci al Teatro Laboratorio di Verona

Verona, il Teatro Scientifico-Laboratorio festeggia 58 anni: ecco il cartellone autunnale.

Il Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio di Verona è pronto a riaccendere le luci per la sua 58esima stagione di attività. L’appuntamento per l’inaugurazione è sabato 11 ottobre 2025 alle 21 nella sede di Lungadige Galtarossa.

Il cartellone è scandito in quattro sezioni che seguono il ritmo delle stagioni, come spiegato dalla direttrice artistica Isabella Caserta. “Un teatro aperto a tutti e per tutti”, che intende unire produzioni, ospitalità, storicità e innovazione, includendo anche un programma per famiglie, laboratori, scouting e particolare attenzione all’accessibilità e all’inclusione.

L’inaugurazione e le novità autunnali.

Il sipario si alza l’11 ottobre con lo spettacolo comico, ironico e irriverente “Schadenfreude”, una produzione della compagnia trentina Evoè, con l’interpretazione di Salvatore Cutrì. Il titolo riprende una parola tedesca che indica la “gioia per le disgrazie altrui“, un sentimento spesso furtivo e inconfessabile, che lo spettacolo utilizza per riflettere sull’isolamento e sulle dinamiche della gogna mediatica nell’epoca dei social.

La stagione autunnale prevede un totale di sette titoli in scena al Teatro Laboratorio solo tra ottobre e novembre. A questi si aggiunge la seconda edizione della rassegna “Attori in bottega”, con cinque eventi site specific ospitati in altrettante botteghe del centro storico di Verona. La compagnia del Teatro Scientifico sarà inoltre impegnata in una tournée sul territorio nazionale.

Gli appuntamenti clou.