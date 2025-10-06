Escursionista 57enne perde il sentiero in montagna e preso dal panico si blocca: recuperato dal Soccorso alpino di Verona.

Perde il sentiero e in presa al panico non riesce più a scendere: poco prima delle 17 di oggi, lunedì 6 ottobre, la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Verona, dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto di un escursionista, che si era smarrito nei boschi attorno a Malga Prazzagano durante un giro ad anello.

Il 57enne di Verona, che non era più raggiungibile ed era in preda al panico, aveva detto di trovarsi in un punto ripido e scivoloso, in prossimità di un salto di roccia. Una squadra partita da Rivoli ha raggiunto in fuoristrada la Malga e da lì ha proseguito a piedi, seguendo le indicazioni ricevute sulla posizione. In breve i soccorritori sono scesi tra gli alberi e hanno individuato l’uomo. Dopo averlo dotato di casco e imbrago, lo hanno assicurato a loro e riportato alla jeep, con la quale lo hanno poi accompagnato a Rivoli.