Ottobre Rosa: Avis Verona regala una spilla-simbolo alle donatrici

Un dono per l’ottobre rosa: l’iniziativa Avis Verona per le 6mila donatrici attive.

Avis Verona celebra l’Ottobre Rosa – il mese internazionale dedicato alla prevenzione del tumore al seno e alla salute femminile – omaggiando le sue donatrici con una speciale spilletta a forma di nodo.

L’iniziativa, che si svolge da lunedì 6 ottobre a domenica 9 novembre, intende unire la promozione della salute all’enorme valore della solidarietà. Tutte le donatrici che effettueranno una donazione in questo periodo riceveranno il piccolo simbolo, che vuole rappresentare il filo invisibile che lega chi dona e chi riceve, donando vita e speranza.

Il Valore del dono in rosa.

La partecipazione femminile alla cultura del dono è cruciale: su 18.979 donatori attivi nella provincia di Verona, ben 6.242 sono donne, pari a circa il 33% del totale. Un dato significativo che Avis vuole celebrare.

“Il nodo non solo simboleggia la solidarietà che tiene insieme la nostra comunità, ma serve anche a ricordare che la salute personale è il primo passo verso la solidarietà collettiva“, hanno spiegato il presidente dell’AVIS provinciale, Alessandro Viali, e la vice presidente Giada Graziani. L’obiettivo è incoraggiare ogni donna a prendersi cura di sé per poter continuare a prendersi cura anche degli altri.

La spilletta sarà distribuita in tutti i principali centri trasfusionali della provincia di Verona, tra cui Nogara, Borgo Roma, Borgo Trento, Bussolengo, Legnago, San Bonifacio e Zevio.