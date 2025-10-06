Il Gruppo Avis di Caprino ha celebrato la Festa del Donatore

Domenica 5 ottobre, il Gruppo Avis comunale di Caprino Veronese ha festeggiato la 62a Festa del Donatore.

Domenica 5 ottobre, il Gruppo Avis comunale di Caprino Veronese ha festeggiato la 62a Festa del Donatore organizzata insieme agli amici dell’Aido di Caprino. Erano presenti alla manifestazione i volontari Avis e Aido caprinesi, una rappresentanza dei gruppi Avis e Aido dell’area Baldo-Garda, dei gruppi Avis di San Giorgio Bigarello (MN) e Saonara (PD) gemellati con quello di Caprino, un rappresentante del Consiglio Direttivo Avis provinciale, oltre al sindaco del Comune di Caprino Veronese, Giuseppe Armani con una rappresentanza del consiglio comunale,

Il corteo preceduto dalla Banda Musicale Città di Caprino, partendo dal cortile di Palazzo Carlotti, si è recato prima al Monumento al Donatore per deporre un mazzo di fiori ricordando i donatori “andati avanti”, i cui valori sono un riferimento per i volontari di oggi e poi alla chiesa di S. Maria Maggiore per la messa animata dal Coro Coristi Per Caso. Il pranzo sociale a Bardolino, è stato un momento di condivisione e di gioia per l’attività svolta.

I premi e i nuovi donatori.

Le autorità presenti hanno ringraziato i donatori per il lavoro svolto esortando a continuare l’attività. Sono stati accolti i nuovi donatori (11 nell’ultimo anno) e sono state distribuite le benemerenze (34) di cui 3 d’oro con rubino (30 anni d’iscrizione all’Avis e almeno 60 donazioni o 75 donazioni), e 4 d’oro (20 anni d’iscrizione all’Avis e almeno 40 donazioni o 50 donazioni).

Questa giornata di festa segue di poco la Giornata Nazionale del Dono, ricorrenza istituita con la Legge nazionale 110/2015 e celebrata il 4 ottobre di ogni anno al fine di diffondere la cultura e la pratica del dono nel nostro Paese.

Il bisogno di sangue e plasma è continuo: quest’estate non è stata facile per i donatori veronesi causa l’allarme per il West Nile virus prima e Chikungunya virus poi. I donatori di Caprino e dei comuni limitrofi hanno anche “sofferto” quest’anno per alcuni (3) di giorni di chiusura del Centro trasfusionale di Caprino, che normalmente sarebbe aperto il 1° e 3° giovedì del mese, causa mancanza di personale.

Nonostante tutto si continua a promuovere la donazione di sangue e plasma e con l’occasione di questa festa si rinnova l’appello a tutte le persone, uomini e donne, dall’età di 18 a 60 anni a diventare donatori di sangue e/o plasma.