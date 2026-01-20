San Giovanni Lupatoto, ubriaco allontanato dal locale torna armato di machete e spray urticante: 25enne nei guai.

Allontanato dal locale, torna armato di machete e spray urticante: è successo nella notte del 20 dicembre scorso a San Giovanni Lupatoto, proprio durante la serata inaugurale di apertura di un noto locale del posto, dove un iniziale episodio di disturbo si è trasformato, in pochi minuti, in un fatto di cronaca di inaudita violenza.

Nello specifico, un giovane extracomunitario, in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta dall’assunzione di sostanze alcoliche, avuto accesso all’interno di un locale d’intrattenimento, inizia a infastidire gli avventori tanto da dover rendere necessario l’intervento del personale di sicurezza privata, che prima cerca di riportarlo alla calma e, poi, non riuscendovi, lo allontana dal locale.

Porta d’ingresso in frantumi con il machete.

Il giovane non si dà per vinto e, dopo poco, ritorna sul posto e brandendo tra le mani un machete si scaglia contro la porta d’ingresso colpendola ripetutamente fino a mandare in frantumi la vetrata e spruzzando, poi, uno spray urticante contro alcune persone che si trovavano all’esterno, provocando in alcune di queste delle infiammazioni.

Immediatamente contattati i carabinieri, in pochi attimi giungeva sul posto una pattuglia dei militari dell’Arma che, però, non trovava il soggetto che nel frattempo si era allontanato facendo perdere le tracce. Ciò nonostante i carabinieri avviavano le indagini acquisendo sul posto ogni utile informazione e visionando i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Indagini proseguite anche nei giorni successivi, riuscendo a ricostruire dettagliatamente la dinamica, grazie anche all’acquisizione di video fatti da alcuni passanti e messi a disposizione dei militari dell’Arma, sino a giungere, così, alla identificazione del soggetto, in un 25enne di origine egiziana, già noto alle forze dell’ordine. Ricomposto il quadro indiziario veniva informata la Procura della Repubblica di Verona, denunciando il 25enne in quanto gravemente indiziato per danneggiamento aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere.