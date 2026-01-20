Casaleone in festa: torna la Fiera del Radicchio Rosso

Sapori d’inverno a Casaleone: torna la Fiera del Radicchio Rosso 2026, programma.

Grande festa per l’oro rosso della Bassa, Casaleone celebra il suo prodotto principe: torna la grande Fiera del Radicchio. Il cuore della Bassa Veronese si prepara a tingersi nuovamente di rosso. Sono state annunciate le date della 37esima Fiera del Radicchio Rosso di Casaleone, un appuntamento ormai imprescindibile per gli amanti della buona cucina e delle tradizioni contadine del territorio scaligero.

Il calendario dell’evento.

L’edizione 2026 si articolerà su due fine settimana lunghi, offrendo ampie occasioni per degustare il “principe” degli ortaggi invernali.

Primo weekend: da venerdì 23 a domenica 25 gennaio.

Secondo weekend: da venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio.

Il fulcro della manifestazione sarà come di consueto tra Piazza della Pace e la Piastra Polivalente, spazi che ospiteranno stand gastronomici e momenti di intrattenimento pensati per valorizzare il Radicchio Rosso locale.

Un’eccellenza che fa rete La fiera gode di una solida rete di sostegni istituzionali e partner locali, vantando i patrocini della Regione del Veneto, della Provincia di Verona e del Comune di Casaleone. Collaborano alla riuscita dell’evento anche importanti realtà come Coldiretti Verona, la Camera di Commercio, la locale sezione Fidas e la Fiab, a testimonianza di come la festa sia un volano non solo gastronomico ma anche sociale per l’intera comunità.

Programma.

Primo Weekend.

Venerdì 23 Gennaio: Apertura ufficiale della manifestazione.

Sabato 24 Gennaio ore 16 Inaugurazione della mostra fotografica “Tornando a Casa” e dell’esposizione scolastica “C’era una volta a Casaleone”. Ore 16 Esposizione delle opere artistiche del Liceo B. Munari dedicate a design e giovani creativi. Ore 17 Presentazione della raccolta di versi di Paolo Zanchetta e apertura del V° concorso di poesia inedita, con intermezzi musicali del M. Angelo Milani.

Domenica 25 Gennaio ore 10:30: IX° Raduno FIAB con il convegno “L’Ostiglia Treviso ma non solo Veneto”, alla presenza di numerose autorità e delegazioni provinciali. Ore 12 Pranzo in fiera con posti riservati per i partecipanti al raduno. Ore 14 Inizio convegno condotto da Corrado Marastoni, Presidente Fiab Verona.

Secondo Weekend.

Venerdì 30 Gennaio: Proseguimento delle attività espositive e gastronomiche.

Sabato 31 Gennaio pomeriggio: Eventi culturali e artistici presso il Padiglione della Cultura (Galleria Sala Blu).

Serata: Apertura degli stand gastronomici con piatti a base di radicchio rosso.

Domenica 1 Febbraio, giornata conclusiva: ultima occasione per visitare le mostre e gustare le specialità locali.

Nota logistica: Tutti gli eventi culturali si tengono al Padiglione della Cultura – Bellezza – Paesaggio (adiacente alla tensiostruttura della fiera), con parcheggio libero in Piazza della Pace.

Per tutti i dettagli sul menù e sulle iniziative, è possibile consultare il programma completo sul sito ufficiale.