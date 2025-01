Incendio a San Giovanni Lupatoto: capannone in fiamme, tutti salvi.

Questa mattina 9 dicembre intorno alle 5 è scoppiato un incendio in un capannone agricolo in via Scaiole, a San Giovanni Lupatoto. Le fiamme sono partite da una stanza usata come cucina.

I vigili del fuoco di Verona sono arrivati subito con due squadre di 9 operatori, e hanno lavorato per spegnere l’incendio. Hanno usato una speciale schiuma per fermare le fiamme e impedire che si estendessero al resto del capannone. Dopo circa un’ora, l’incendio è stato spento.

Per mettere in sicurezza l’edificio, i vigili del fuoco hanno usato un’autoscala per rimuovere alcune parti del tetto che erano diventate pericolanti. Le operazioni si sono concluse in circa due ore.

Non ci sono stati feriti e al momento si stanno facendo accertamenti per capire le cause dell’incendio.