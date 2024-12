Cantiere a San Giovanni: “ma quando sarà pronto il parco della Cangrande?”

Cantiere a San Giovanni: “Quando sarà pronto il parco della scuola Cangrande?”.

Il parco della Scuola Cangrande di via Cà dei Sordi a San Giovanni Lupatoto resta ancora un cantiere aperto, “nonostante i 365 giorni previsti per completare i lavori”. Una situazione che ha suscitato malcontento e interrogativi, non solo da parte dei consiglieri comunali del Partito Democratico, Marco Taietta e Marina Vanzetta, ma anche da parte di numerosi cittadini, insegnanti, genitori e studenti.

Secondo quanto riportato attraverso un comunicato stampa, “l’amministrazione comunale avrebbe potuto prevedere un tempo più breve per la realizzazione del parco in sede di bando”. Diversi mesi sono trascorsi senza che si vedessero attività significative, tra cui l’assenza di ruspe e operai.

Un altro punto controverso riguarda l’abbattimento degli alberi presenti nell’area, descritti come sani dal presidente provinciale degli agronomi Lorenzo Tosi. “Non si è mai saputo se questo intervento abbia ricevuto il parere positivo della Consulta dell’Ambiente”, prosegue il comunicato, evidenziando il silenzio calato sulla questione.

L’assessora Debora Lerin aveva dichiarato che i lavori dovevano essere completati entro la fine di novembre e, in caso contrario, sarebbero stati avviati procedimenti legali contro la ditta incaricata. Ma “la richiesta della stessa Lerin di aprire il parco prima di tale scadenza sembra essere caduta nel vuoto“.

La principale preoccupazione, però, rimane una sola: “Quando il parco sarà finalmente fruibile dai ragazzi?”. Dalla chiusura dell’area, avvenuta a febbraio, “gli studenti non hanno potuto usufruire di quello spazio, né tantomeno del campo da calcio in erba, eliminato insieme agli alberi storici piantati dal Maestro Luigi Lavorenti“.

I consiglieri concludono con un duro giudizio sull’intervento: “Rimane il grandissimo rammarico per un’operazione devastante di cui non si sentiva assolutamente la necessità, considerata la presenza del parco pubblico adiacente al laghetto”.