San Bonifacio, ubriaco provoca un incidente stradale e poi aggredisce i carabinieri intervenuti: arrestato e condannato.

Ubriaco provoca un incidente stradale e aggredisce i carabinieri. Protagonista di questa vicenda è un 59enne italiano, residente nel comune di Colognola ai Colli e già noto alle forze dell’ordine, che nel tardo pomeriggio di ieri, 10 novembre, alla guida della sua autovettura, sebbene sprovvisto di patente di guida perché già sospesa, in via Calveghe nella frazione Gazzolo di Arcole, provocava un incidente stradale andando a sbattere frontalmente contro un’auto che proveniva dal senso opposto di marcia, condotta da un 69enne di San Bonifacio.

I carabinieri di San Bonifacio, giunti sul posto, hanno notato il conducente della prima autovettura che barcollando si stava allontanando dal luogo del sinistro, incurante di quanto fosse accaduto; una volta raggiunto l’uomo, questo, in gravissimo stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, dopo essersi rifiutato categoricamente di sottoporsi ad accertamento strumentale per la determinazione del tasso alcolemico, inveniva e sputava contro i militari, tentando anche di colpirli con calci e pugni per poi essere bloccato e arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il conducente dell’altro veicolo, trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di San Bonifacio, se l’è cavata fortunatamente con qualche contusione ed è stato dimesso in tarda serata.

Patteggia 4 mesi e 10 giorni.

L’arrestato, denunciato anche per i reati di “omissione di soccorso” e “rifiuto di sottoporsi ad accertamento tramite etilometro”, in esecuzione delle direttive impartite dalla Procura della Repubblica di Verona, è comparso questa mattina davanti al Giudice del Tribunale scaligero che ha convalidato l’arresto; al termine del processo è stata accolta dal Giudice la richiesta di patteggiamento della pena da parte dell’uomo, stabilita in 4 mesi e 10 giorni di reclusione.