5 buoni motivi per sottoscrivere un’assicurazione casa

L’assicurazione casa è una misura in grado di tutelare un’abitazione dai molteplici imprevisti che possono capitare, offrendo una protezione dei beni, della cura della persona nonché del suo patrimonio.



Si tratta di una soluzione che può essere approntata secondo molteplici modalità, a seconda del tipo di immobile: le cose cambiano se si fa riferimento a una casa presa in affitto, di proprietà, di una seconda casa oppure di un’abitazione situata in un contesto condominiale.



In tutti questi casi sono davvero tanti i motivi per cui può valere la pena sottoscrivere un’assicurazione casa: un’opzione che stanno valutando sempre più persone e che può essere approntata anche online, ottenendo un preventivo a misura delle proprie esigenze in pochi e semplici passaggi. Scopriamo insieme perché.

Una protezione per l’immobile dagli imprevisti più comuni

La polizza casa è in grado di tutelare dai danni che vengono provocati dagli inconvenienti più diffusi, come quelli legati a incendi totali oppure parziali, esplosioni degli impianti domestici, crolli, scariche di corrente e simili.



Permette, quindi, di vivere la quotidianità con maggiore serenità, offrendo una protezione sia per quanto riguarda i danni alle persone che ai loro beni.

Una polizza che può essere personalizzata con molteplici garanzie

La polizza base prevede una copertura dei danni inerenti la propria abitazione, il suo contenuto ed è persino in grado di intervenire qualora fosse il nucleo familiare a causare invece dei danni a persone terze.



Tra le coperture più interessanti che possono essere aggiunte alla formula base troviamo quelle furto e rapina, assistenza legale, danni catastrofali da terremoto, alluvioni e inondazioni, responsabilità civile cane e via dicendo.



L’assicurazione casa, come si può vedere, è quindi una misura ampiamente personalizzabile, venendo incontro allo stile di vita della persona nonché alle peculiarità della zona dove si trova ubicata l’abitazione.

Un’assicurazione che copre dai danni che interessano terze persone

All’interno dell’assicurazione casa è possibile sottoscrivere la cosiddetta RC capofamiglia, la quale a sua volta fa parte della garanzia di Responsabilità Civile Conduzione e Famiglia. Si tratta di una misura che tutela nelle situazioni che seguono:

Danni causati in maniera accidentale dai membri del nucleo familiare a terze persone.

Tali danni possono essere provocati da genitori, figli, coniugi, persino dai domestici e da animali diversi dal cane, per il quale è richiesta una protezione ad hoc.

I danni devono essere fatti durante l’attività sportiva non agonistica, nella vita privata e, più in generale, nel tempo libero.

Questo tipo di tutela è da non sottovalutare proprio perché, a dispetto della denominazione, non interessa unicamente il capofamiglia ma il nucleo familiare nella sua totalità.

Possibilità di predisporre un pagamento rateale

Uno dei vantaggi dell’assicurazione casa è inerente il costo. Oggi, infatti, esistono alcune compagnie che permettono di predisporne una con un pagamento rateale, da diluire comodamente nell’arco dell’anno e a fronte di un importo quanto mai accessibile.



I costi, pertanto, sono generalmente più bassi per chi decide di rivolgersi a una realtà online, che dispone di condizioni più vantaggiose.

Tramite App è ancora meglio

Infine, le compagnie più innovative mettono a disposizione dei propri clienti un’App dedicata, da cui monitorare tutto ciò che concerne i prodotti assicurativi sottoscritti. Ciò permette di avere tutti i servizi a portata di smartphone e tablet, anche per quanto riguarda l’assicurazione casa.