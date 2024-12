Perde il controllo dell’auto e finisce nel cantiere Tav: due feriti

Finisce con l’auto nel cantiere Tav a San Bonifacio dopo aver perso il controllo: due i feriti, uno è minorenne.

Perde il controllo dell’auto e finisce nel cantiere Tav. Poco dopo le 14 di oggi, mercoledì 11, i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti in via Nogarole 96 a San Bonifacio per un’auto caduta nel cantiere Tav. L’auto, mentre percorreva una strada limitrofa al cantiere per i lavori dell’alta velocità, per cause da accertare è uscita di strada cadendo nello scavo del cantiere profondo di 5 metri.

I vigili sono accorsi dal vicino distaccamento di Caldiero e dalla sede centrale di Verona con autopompa e autogru. I due occupanti, fra cui un minorenne, sono stati soccorsi dal personale Suem 118 e quindi trasportati presso l’ospedale di San Bonifacio. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza. Sul posto, per accertare la dinamica di quanto accaduto, anche polizia stradale e polizia locale.