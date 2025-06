“Magna e tasi”: è tutto pronto per “San Bonifacio d’Estate”

Dalla gastronomia alla musica: arriva “San Bonifacio d’Estate”, eventi da giugno a fine luglio.

San Bonifacio propone un’estate divertente con “San Bonifacio d’Estate” e un calendario pieno di appuntamenti da giugno a fine luglio. L’evento è promosso dal Comune insieme al Distretto del Commercio “Polo Commerciale Est Veronese”, Confcommercio e Pro Loco, con l’obiettivo di animare il centro e rafforzare il legame tra cultura, comunità e attività economiche locali.

Gastronomia, musica e intrattenimento.

Si comincia il 12 giugno con “Magna e Tasi”, una quattro giorni di sapori tipici, convivialità e musica in piazza Costituzione. Il programma prosegue con il concerto “Mi ritorni in mente” della New Sambo Big Band, in programma il 14 giugno nel parco di Villa Gritti.

Il 19 giugno riflettori puntati su Radio Company, che movimenterà la piazza centrale con uno spettacolo musicale pensato per fare ballare tutte le età.

Da segnare in agenda anche Beer Best Eat, in programma dal 26 al 29 giugno: street food, birre artigianali e serate di musica live. Mentre dal 3 al 6 luglio sarà la volta di “Pesse, vin e ciacole”, evento che unisce piatti di pesce e atmosfera rilassata sotto le stelle.

Dal 10 al 13 luglio sarà protagonista Sambo Beat, quattro serate con band dal vivo, dj set e un tributo speciale ai Pooh.

Shopping notturno.

Il centro cittadino diventerà anche palcoscenico di serate dedicate allo shopping e alla vivacità urbana. Il 19 giugno, il 3, il 17 e il 24 luglio, i negozi resteranno aperti fino alle 23. In particolare, giovedì 24 luglio sarà una vera festa del commercio con concerti, spettacoli e attività.

Cultura sotto le stelle.

Non mancheranno le occasioni per godersi teatro e cinema all’aperto. Il Parco dei Tigli ospiterà tre spettacoli teatrali curati dall’associazione Teatro Prova (4, 11 e 18 luglio), mentre a Villa Gritti verranno proiettati film per tutta la famiglia in quattro serate dedicate al grande schermo.

La cultura fa tappa anche nei parchi cittadini: la Biblioteca civica organizzerà laboratori di lettura per bambini durante tutto il mese di luglio, con l’intento di stimolare curiosità e amore per i libri anche durante le vacanze.

Il gran finale è atteso per il 25 luglio, quando piazza Costituzione ospiterà un concerto dedicato ai grandi cantautori italiani, con una scaletta costruita attorno alle più belle canzoni d’amore del nostro patrimonio musicale.