Bussolengo adrenalinica: supercar rombanti nella piazza “Antica”

Sabato 14 giugno a Bussolengo torna “Bussolengo Antica” e debutta “Supercar in piazza”.

Sabato 14 giugno a Bussolengo “Antica”, il rombo dei motori incontra il fascino del passato tra supercar da sogno, bancarelle d’antiquariato e un’atmosfera di festa.

Il cuore dell’evento sarà piazza 26 Aprile, dove dalle 8 alle 18 torna il mercatino “Bussolengo Antica”, tappa fissa per appassionati di modernariato, collezionismo, usato e rarità d’altri tempi. Con oltre 45 espositori distribuiti tra via Mazzini e la piazza, il mercatino offrirà un viaggio nel tempo tra vinili, porcellane, libri, arredamento e curiosità dimenticate.

Arrivano le Supercar: i bambini protagonisti in piazza.

Dalle 10:30, piazza 26 Aprile ospiterà anche l’attesissimo debutto di “Supercar in piazza”, l’evento che trasforma Bussolengo in un piccolo circuito urbano a misura di famiglia e appassionati di motori. Bolidi lucenti, design mozzafiato e rombi da brivido: alcune supercar saranno esposte al pubblico accanto ai mezzi della Polizia Locale.

Alle 11, cinquanta bambini avranno la possibilità di salire a bordo delle supercar come passeggeri per un breve giro, in totale sicurezza e sotto la supervisione degli organizzatori. Un’occasione unica per vivere l’adrenalina da protagonisti e scoprire il mondo delle quattro ruote da una prospettiva speciale.

Per partecipare a quest’ultima attività – gratuita ma a numero chiuso – è necessaria l’iscrizione via email all’indirizzo: manifestazioni@comune.bussolengo.vr.it.