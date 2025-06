A Buttapietra c’è “Buttabirra”: tre giorni tra boccali, griglie e note live

Torna “Buttabirra”: a Buttapietra il festival della birra artigianale dal 13 al 15 giugno.

Da giovedì 13 a sabato 15 giugno, torna “Buttabirra”, la festa che da anni unisce Buttapietra alla passione per la birra artigianale a buon cibo e concerti dal vivo. Promossa dall’associazione ViviButtapietra in collaborazione con i giovani del collettivo Trow Stone, la manifestazione si terrà come sempre nel piazzale adiacente alla baita degli Alpini, diventato quartier generale di questo appuntamento di inizio estate.

Specialità in tavola: tra Veneto, Baviera e Abruzzo.

A farla da padrone sarà naturalmente la birra: selezioni artigianali, locali e non, pensate per tutti i gusti. Ma a stuzzicare l’appetito sarà anche un’offerta gastronomica che spazia dalle ricette venete, come il risotto al tastasal, ai piatti della tradizione bavarese, come lo stinco con patate, fino agli arrosticini abruzzesi, costate alla brace e dolci artigianali.

Palco acceso: tre serate, tre generi.

Il programma musicale si articola su tre serate pensate per accontentare tutte le orecchie. Venerdì 13 giugno, apertura affidata alla band Ipodkast, che farà cantare il pubblico con un repertorio di grandi successi italiani dagli anni ’90 a oggi. Sabato 14 sarà la volta del folk in stile Oktoberfest con i Die Gibiener Musikanten, mentre domenica 15 chiuderà il weekend la Tex Band con una serata country-rock.