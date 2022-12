Festeggia i suoi primi 40 anni e si regala la centesima donazione di sangue

Nicola Martelletto, vicepresidente vicario di Fidas Verona, compie 40 anni e si regala la 100esima donazione di sangue al Centro di San Bonifacio.

Per i suoi 40 anni è andato al Centro trasfusionale dell’ospedale di San Bonifacio per la sua centesima donazione di sangue: è il regalo che ha voluto fare, a sé stesso e agli altri, Nicola Martelletto, farmacista di Colognola ai Colli e vicepresidente vicario di Fidas Verona.

Il 14 dicembre si è seduto sul lettino del Centro trasfusionale, travolto dagli auguri del personale infermieristico dell’ospedale “Fracastoro”. La sua carriera come donatore è iniziata presto, a 18 anni: “Mio nonno Carlo Martelletto è stato il fondatore e primo presidente del gruppo San Camillo di Colognola ai Colli, mentre mio zio Gaetano, anche lui farmacista, è stato il secondo presidente della sezione, nonché colui che mi ha accompagnato al Centro trasfusionale appena sono diventato maggiorenne”.

Alla guida della sezione di donatori colognolese, confluita nel 1998 in Fidas Verona, ci è poi finito anche lui, diventandone per otto anni il quarto presidente, mentre dal 2018 Nicola Martelletto è vicepresidente vicario dell’associazione di donatori.

Nella sezione di Colognola donatori in aumento.

“Cento donazioni sono un bel traguardo e, fortunatamente, sono il segno di una buona salute”, sottolinea Martelletto. “Come farmacista ritengo importantissimo il ruolo del donatore di sangue e sono orgoglioso di vedere tante persone che entrano in farmacia per chiedere informazioni su come si diventa donatori“.

“Con un impegno costante e una volontà tenace Nicola ha raggiunto un traguardo importante e si è fatto un regalo di compleanno importantissimo, per lui e per tutti gli ammalati che ne hanno bisogno, aggiunge Giampaolo Zumerle, presidente della sezione Fidas Verona di Colognola ai Colli. “Speriamo che il suo esempio possa aiutarci a far aumentare i donatori della nostra sezione, che ad oggi sono 280, in crescita rispetto allo scorso anno”.

Donare il sangue e il plasma è facile: basta essere in buona salute, pesare almeno 50 chilogrammi e avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. Per prenotare la propria donazione basta chiamare il numero verde gratuito 800.310.611 (da fisso), lo 0442.622867 (per chiamate da cellulare), il 339.3607451 (per telefonate/sms) o inviare una mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it. Per ulteriori informazioni: www.fidasverona.it.