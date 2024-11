La polizia di Stato dona 400 coperte alla Ronda della Carità.

Donate 400 coperte alla Ronda della Carità: a Verona la solidarietà prende forma grazie a un’importante collaborazione tra la polizia di Stato e l’assessorato alle Politiche sociali del Comune. La consegna di oltre 400 coperte da parte della scuola di polizia di Peschiera del Garda rappresenta un gesto concreto di supporto alle attività della Ronda della Carità Verona, un’organizzazione di volontariato impegnata nell’aiutare chi vive in situazioni di grande difficoltà.

Coperte “fuori uso” trasformate.

Queste coperte, ormai considerate “fuori uso” dalla polizia di Stato, sono state donate anziché essere smaltite. La consegna è avvenuta ieri, grazie all’impegno di circa trenta allievi agenti della polizia di Stato, guidati dal direttore della scuola, Gianpaolo Trevisi. Alla cerimonia erano presenti anche l’assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni e la presidente della Ronda della Carità Mara Mascagno.

L’assessora Ceni ha spiegato come questa iniziativa risponda a un bisogno reale: “Con l’arrivo del freddo, la richiesta di coperte da parte della Ronda è diventata urgente”.

Il direttore Gianpaolo Trevisi ha sottolineato il valore umano del gesto: “La polizia di Stato è vicina alle persone, soprattutto ai più fragili. Questa donazione non è solo un aiuto per la Ronda, ma un arricchimento per noi”.

La Ronda della Carità.

La Ronda della Carità Verona opera dal 1996 per sostenere le persone senza fissa dimora in condizioni di estrema povertà urbana. Grazie al lavoro di circa 230 volontari, l’associazione offre cibo, coperte e ascolto a chi ne ha più bisogno.

Da settembre 2023, con il supporto del Comune, la Ronda ha a disposizione uno spazio al chiuso nell’ex mensa comunale di via Pallone, dove è possibile consumare i pasti in un ambiente protetto. Questo luogo non è solo un punto di ristoro, ma anche un’occasione per creare legami e offrire ascolto a chi si trova in difficoltà.

Come contribuire.

Lo scorso inverno, la Ronda ha distribuito circa 7 mila coperte, ma le richieste sono in continuo aumento. Chiunque desideri contribuire può donare coperte, vestiti o altri beni utili direttamente alla sede dell’associazione in via Adriano Garbini, 10. Per informazioni è possibile contattare il numero 045 580390 (attivo dalle 9 alle 20) o inviare una mail.