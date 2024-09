Ora si va a passeggio per Peschiera con la sindaca

A passeggio per Peschiera con la Sindaca per promuovere il dialogo tra amministrazione e cittadini.

A passeggio per Peschiera con la Sindaca: al via una nuova iniziativa per promuovere il dialogo tra amministrazione e cittadinanza. La prima cittadina Orietta Gaiulli ha deciso di lanciare una serie di passeggiate nei quartieri, ispirata a un’iniziativa simile organizzata dal sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese. L’obiettivo è quello di creare un’occasione informale per discutere dei problemi della comunità, fare attività fisica e rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni.

Il primo appuntamento è fissato per il 27 settembre alle 17, con un percorso di circa 40-50 minuti, accessibile a tutti. Il tracciato sarà selezionato da un esperto e l’iniziativa proseguirà anche nei mesi invernali. Questa modalità di incontro sostituirà i tradizionali gazebi, offrendo un’opportunità più dinamica per confrontarsi sulle necessità e le idee della comunità locale.