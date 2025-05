Nuove modalità di raccolta rifiuti a Verona, incontri del Comune in quarta e quinta Circoscrizione: ecco dove e quando.

A Verona la nuova modalità di raccolta dei rifiuti – introdotta in fase sperimentale nell’area test di San Michele nel 2020 e ora avviata prima a Porto San Pancrazio e il mese scorso in Sesta circoscrizione – entro due anni sarà estesa a tutta la città. Un passaggio che avverrà gradualmente secondo un cronoprogramma in larga parte già definito. I prossimi step riguarderanno, dopo l’estate, i quartieri delle Circoscrizioni 4^ e 5^.

Per iniziare a informare e sensibilizzare i cittadini e le cittadine su novità e cambiamenti che le nuove modalità di conferimento e raccolta di carta, plastica, umido e secco porteranno, sono in programma una serie di primi incontri pubblici a cui tutti sono invitati a partecipare.

Si inizia lunedì 5 maggio, alle 20.30, in Sala Benato (via Mincio, Golosine) per proseguire lunedì 12 maggio, sempre 20.30, al Centro Culturale 6 Maggio di via Mantovana. Alle serate – a ingresso libero fino all’esaurimento della capienza massima degli spazi – saranno presenti l’assessore a Transizione Ecologica e Ambiente Tommaso Ferrari, il presidente della Quarta Circoscrizione Alberto Padovani e referenti dei Servizi Operativi di Amia.

A seguire, toccherà poi alla Circoscrizione 5^ ospitare i due appuntamenti. Si tratta di serate introduttive che dunque non sostituiranno le assemblee informative organizzate da Amia dal prossimo settembre per coinvolgere la cittadinanza e rispondere agli interrogativi più frequenti.