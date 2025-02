Rifiuti, rivoluzione porta a porta in sesta Circoscrizione: ecco come funziona

Verona, nuovo sistema di raccolta rifiuti in sesta Circoscrizione: aree, colori, orari, ecco come funziona.

Raccolta rifiuti a Verona, tocca a Borgo Venezia: il porta a porta in sesta circoscrizione inizia questa sera, lunedì 10, con la raccolta di plastica e metalli in area arancione, zona Biondella (dove il giro del cartone è previsto invece il sabato). E proseguirà nei prossimi giorni nelle altre due aree in cui è stato suddiviso il territorio. Si tratta della azzurra in Borgo Santa Croce e Fincato (martedì carta e mercoledì plastica e metalli) e della viola in Borgo Venezia e Borgo Trieste (giovedì carta e venerdì plastica/metalli).

Nei giorni scorsi, i bidoni per queste frazioni di rifiuto sono stati tolti in vista dell’avvio odierno che coincide con il posizionamento delle prime nuove postazioni di cassonetti ad accesso controllato per umido e secco residuo. La fase di transizione è dunque iniziata e durerà alcune settimane. È tuttavia necessario che quanti ancora non hanno provveduto a ritirare le proprie credenziali, lo facciano nei prossimi giorni. Le credenziali necessarie per il rilascio della tessera e per poter scaricare l’app, utili a sbloccare i cassonetti ad accesso controllato, vengono rilasciate infatti gratuitamente e senza appuntamento, insieme al bidoncino dell’umido da 10 litri, all’Ecosportello temporaneo, allestito nella sede della Sesta circoscrizione, via Zagata, 2.

L’Ecosportello temporaneo è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17.20 fino al 30 marzo. Si tratta, tra l’altro, di un ritiro obbligatorio, previa sanzione così come previsto dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune. In contemporanea, viene rilasciata anche la tessera che è uno dei due modi attraverso cui sbloccare i contenitori. Oltre la tessera, l’app di Amia permette non solo sblocco ma una serie di altre funzioni, come segnalazioni e servizi, oltre a informazioni utili. Alle 13 di oggi, le credenziali distribuite erano 8.125, il 56per cento del totale.

NUOVE POSTAZIONI, NUOVA PULIZIA.

I mezzi per lo svuotamento dei contenitori ad accesso controllato sono dotati di particolari erogatori per spruzzare enzimi “mangiasporco” che servono ad eliminare gli odori. Questa operazione sarà eseguita, a seconda della stagionalità e delle esigenze, settimanalmente o a cadenza bimensile. E ancora, i singoli contenitori potranno essere lavati in loco grazie a nuovi mezzi dedicati. Si tratta, complessivamente, di una tecnologia più performante rispetto all’attuale che vede anche postazioni molto datate, ora in via di dismissioni. Per accompagnare i cittadini coinvolti, oltre 14mila utenze per circa 30 mila persone, in questa fase di transizione, Amia ha organizzato una serie di incontri informativi e presidi sul territorio.

Domani, martedì 11 febbraio, il punto informativo itinerante si sposta al mercato di via Plinio mentre questa sera, alle 20.30, si terrà la terza delle cinque serate informative al Centro Tommasoli di via Perini: altre date sono giovedì 13 e venerdì 14. Considerato che l’aula ha una capacità limitata, da osservare anche per ragioni di pubblica sicurezza, alcune riunioni vengono trasmesse anche in streaming sul canale youtube di Amia e sulla pagina facebook e ciascuno può ascoltare da cellulare o pc, anche in differita