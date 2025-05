Ottava Circoscrizione a Verona: maggioranza e minoranza unite per la manutenzione delle strade.

Politica condivisa nell’ottava Circoscrizione di Verona, raggiunto l’accordo sulla manutenzione strade nella seduta pre-pasquale. Qui il consiglio ha approvato all’unanimità l’elenco delle strade da segnalare al Settore Strade e Giardini per futuri interventi di manutenzione. Accolta la proposta della consigliera di minoranza Marina Reani (Fare con Tosi), che ha chiesto di bilanciare gli interventi tra le zone collinari e quelle di pianura.

L’intenzione iniziale della maggioranza era quella di concentrare i fondi sulle aree collinari, storicamente meno servite. Ma Reani, con il supporto della consigliera Chiara Ballarin (Lega), ha sottolineato la necessità di non trascurare arterie fondamentali come via Monte Cucco, il sottopasso di Poiano e altre strade di fondovalle, molto trafficate e spesso soggette a degrado rapido, soprattutto a causa del transito di mezzi pesanti.

La proposta è stata accolta con il voto favorevole di tutto il Consiglio, compreso il Centrodestra e la presidente di Circoscrizione Claudia Annechini. Un esempio concreto di collaborazione trasversale, che ha messo al centro le reali esigenze del territorio.