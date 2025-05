Incendio di Angiari, il rogo in viale dell’Industria: fabbrica di rifiuti avvolta dalle fiamme.

Sono ancora al lavoro i vigili del fuoco per spegnere il violento incendio che è divampato nel pomeriggio di giovedì 1 maggio all’interno della Stena Recycling, fabbrica specializzata nel trattamento di rifiuti elettronici e plastici, in viale dell’Industria, ad Angiari. Le fiamme hanno colpito soprattutto il capannone principale, dove era stoccata gran parte del materiale in lavorazione. Non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai comandi di Verona, Rovigo e Padova, con un dispiegamento imponente: due autopompe, cinque autobotti, due autobotti chilolitriche, un’autoscala e il nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), per un totale di 20 operatori. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso.

Le cause dell’incendio non sono al momento note: accertamenti tecnici sono in corso per stabilire l’origine del rogo. Sul posto anche l’Arpav per il monitoraggio ambientale e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Nella serata di ieri il comune di Angiari aveva invitato i residente a tenere chiude porte e finestre, in attesa di conoscere l’esito degli esami sulla qualità dell’aria. Poi le prime rassicurazioni: “Dai rilievi fatti non ci sono inquinanti nell’aria”.