Incendio nella Bassa, ad Angiari brucia fabbrica di materie plastiche.

Incendio nel pomeriggio di oggi, primo maggio, nella Bassa veronese: le fiamme hanno colpito una fabbrica che si occupa di smaltimento e riciclo di materie plastiche ad Angiari. Si tratterebbe della ditta Stena. A fare paura soprattutto una gigantesca colonna di fumo nero visibile anche a grande distanza.

Da ore i vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. Non si conoscono al momento le cause dell’incendio. Sul posto presenti anche i carabinieri.

“Siamo in attesa di comunicazioni da parte dell’Arpav – fa sapere il comune di Angiari -. Si invita tutta la cittadinanza e i residenti a tenere chiuse porte e finestre. Si stanno facendo tutti i rilievi per capire i livelli di qualità dell’aria”.

(notizia in aggiornamento)