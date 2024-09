Ecco i migliori vini di Verona del 2025 secondo Gambero Rosso.

Verona si conferma al centro della scena enologica del Veneto con i prestigiosi riconoscimenti Tre Bicchieri 2025 assegnati dalla guida Vini d’Italia di Gambero Rosso. Il Veneto, regione celebre per la qualità dei suoi vini, emerge ancora una volta come protagonista grazie a una serie di etichette premiate che testimoniano l’eccellenza del territorio.

Tra i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento spiccano numerosi Amarone della Valpolicella, un vino simbolo della provincia di Verona, con cantine di grande prestigio come Monte Zovo, Allegrini, Bertani e Zenato. Non mancano le eccellenze del Soave, con nomi come Pieropan e Graziano Prà, così come il Conegliano Valdobbiadene, rappresentato dai migliori produttori di Prosecco come Ruggeri e Merotto.

Anche altri vini tipici del territorio veneto, come il Bardolino e il Custoza, si sono distinti per la loro qualità, confermando la varietà e la ricchezza enologica della regione. Verona si conferma così un punto di riferimento per gli amanti del vino, con prodotti che continuano a incantare a livello nazionale e internazionale.

Tutti i “Tre Bicchieri” 2025 del Veneto.

Ecco la lista dei vini del Veneto premiati con i Tre Bicchieri 2025.

Amarone della Valpolicella.

Amarone della Valpolicella 2020 – Monte Zovo, Famiglia Cottini .

. Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2019 – Tenuta Sant’Antonio.

Amarone della Valpolicella Case Vecie 2018 – Brigaldara .

. Amarone della Valpolicella Classico 2020 – Allegrini.

Amarone della Valpolicella Classico 2015 – Bertani .

. Amarone della Valpolicella Classico 2017 – Giuseppe Quintarelli .

. Amarone della Valpolicella Classico Cima Caponiera Riserva 2017 – Ca’ Rugate .

. Amarone della Valpolicella Classico Sant’Urbano 2020 – Speri.

Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Riserva 2018 – Zenato.

Amarone della Valpolicella Mai Dire Mai 2016 – Pasqua.

Amarone della Valpolicella Vallocazzane Corte Sant’Alda 2017 – Camerani, Corte Sant’Alda.

Bardolino.

Bardolino Classico 2023 – Le Tende.

Chiaretto di Bardolino Traccia di Rosa 2022 – Le Fraghe.

Cabernet e Colli Euganei.

Colli Berici Cabernet Bradisismo 2021 – Inama.

Colli Euganei Cabernet Borgo delle Casette Riserva 2020 – Il Filò delle Vigne.

Colli Euganei Rosso Gemola 2019 – Vignalta.

Custoza.

Custoza Superiore Amedeo 2022 – Cavalchina.

Custoza Superiore Ca’ del Magro 2022 – Monte del Frà.

Custoza Superiore Summa 2022 – Gorgo.

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore.

Cartizze Brut La Rivetta 2023 – Villa Sandi.

Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Extra Brut 2023 – BiancaVigna.

Valdobbiadene Extra Dry Giustino B. 2023 – Ruggeri & C.

Valdobbiadene Extra Dry Molera 2023 – Bisol 1542.

Valdobbiadene Rive di Col San Martino Brut Cuvée del Fondatore 2023 – Graziano Merotto.

Valdobbiadene Rive di Farra di Soligo Extra Brut Col Credas 2023 – Adami.

Valdobbiadene Rive di Rua Brut Particella 181 2023 – Sorelle Bronca.

Valdobbiadene Rive di San Pietro di Barbozza Extra Brut Grande Cuvée del Fondatore Motus Vitae 2022 – Bortolomiol.

Valdobbiadene Rive di Santo Stefano Extra Dry Dirupo Etichetta del Fondatore Nazareno Pola 2023 – Andreola.

Soave.

Soave Classico Calvarino 2022 – Pieropan.

Soave Classico Campo Vulcano 2023 – I Campi.

Soave Classico Carbonare Roccolo del Durlo 2022 – Le Battistelle.

Soave Classico Monte Carbonare 2022 – Suavia.

Soave Classico Monte Grande 2022 – Graziano Prà.

Soave Classico Superiore Le Coste Verso 2021 – Canoso.

Soave Superiore Il Casale 2022 – Agostino Vicentini.

Soave Superiore Roncà Monte Calvarina Runcata 2022 – Dal Cero, Tenuta Corte Giacobbe.

Lugana e Lessini.

Lugana Molceo Riserva 2022 – Ottella.

Lessini Durello Pas Dosé Nera Riserva 2016 – Fongaro Spumanti.

Altri vini del Veneto.

Campo Sella 2020 – Sutto.

Capitel Foscarino 2023 – Anselmi.

Madre 2022 – Italo Cescon.

Montello Asolo Rosso dell’Abazia 2020 – Serafini & Vidotto.

Montello Asolo Rosso Superiore Venegazzù Capo di Stato 2019 – Loredan Gasparini.

Valdadige Terra dei Forti Pinot Grigio Rìvoli 2021 – Roeno.

Valpolicella.