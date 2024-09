Maltempo a Verona e in Veneto: oltre 450 richieste di soccorso

Maltempo a Verona e in Veneto: oltre 450 le richieste di soccorso.

Maltempo a Verona e in tutto il Veneto con forti piogge che hanno causato anche allagamenti: oltre 450 le richieste di soccorso. Tra lunedì e martedì notte, le province di Padova, Treviso, Vicenza, Venezia e Verona sono state colpite da precipitazioni violente, che hanno inondato strade, garage e piani interrati.

A Verona, i vigili del fuoco sono stati chiamati principalmente per allagamenti in zone come Bovolone, Isola della Scala e San Bonifacio, dove cantine e garage si sono riempiti d’acqua. Inoltre, a San Pietro in Cariano, i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere un incendio causato da un accumulo di materiale infiammabile in alcuni garage.

Nonostante l’intensità del maltempo, non sono state segnalate persone ferite, e i soccorsi sono stati tempestivi in tutte le province colpite. I vigili del fuoco di Verona, insieme alle squadre provenienti da altre città del Veneto, hanno operato con motopompe e attrezzature specializzate per drenare l’acqua dalle zone più colpite.

Verona, fortunatamente, ha visto un numero più contenuto di interventi rispetto ad altre province: 25 chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco, con 22 interventi già completati o non più necessari, e 3 ancora in corso di valutazione.

Nelle altre province del Veneto, i danni sono stati più estesi. A Padova si è registrata una delle situazioni più critiche, con oltre 150 chiamate e interventi su esondazioni di fiumi e canali, mentre a Treviso, Vicenza e Venezia, i vigili del fuoco sono intervenuti per prosciugare garage e piani interrati allagati.