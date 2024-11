Lorenzo ce l’ha fatta, il baby talento veronese è in finale a X Factor

Lorenzo Salvetti, baby talento veronese, ha raggiunto la finalissima di X Factor edizione 2024.

Lorenzo Salvetti, baby talento 17enne di Verona, ce l’ha fatta: ha conquistato la finale di X Factor dopo una semifinale memorabile. Il giovane cantante ha emozionato pubblico e giudici interpretando due pietre miliari della musica italiana: Caruso di Lucio Dalla e Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni.

Guidato dal giudice Achille Lauro, Lorenzo sfiderà nella finalissima i Patagarri, Les Votives (compagni di squadra) e Mimì, artista nel team di Manuel Agnelli.

Nonostante l’eliminazione prematura, l’edizione 2024 di X Factor ha avuto tra i protagonisti anche i The Foolz, gruppo veronese, uscito alla quarta puntata. La finale, lo ricordiamo, andrà in onda giovedì 5 dicembre su Sky Uno, in diretta da piazza del Plebiscito a Napoli.