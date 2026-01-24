Verona torna a essere la casa della nazionale italiana di rugby: in vista del Sei Nazioni 2026, l’Italrugby al Payanini Center.

Verona torna a essere la casa della nazionale italiana di rugby: in vista del Sei Nazioni 2026, l’Italrugby ha scelto nuovamente il Payanini Center come sede del raduno preparatorio che precederà l’esordio nel Torneo.

Il Commissario Tecnico Gonzalo Quesada e gli Azzurri arriveranno al centro sportivo del Verona Rugby nella serata di domenica 25, per poi svolgere l’intero ciclo di allenamenti in città fino a sabato 31. Tutte le sedute di lavoro si svolgeranno a porte chiuse, una scelta condivisa per garantire alla squadra e allo staff la massima concentrazione e tranquillità nei giorni che precedono l’inizio del Sei Nazioni.

Il Payanini Center si conferma così una presenza fissa nel calendario dell’Italrugby. Da anni, infatti, l’mpianto veronese ospita la preparazione delle competizioni più importanti della Nazionale. Il primo raduno risale al 2018, anno di inaugurazione del centro, mentre l’ultima occasione è stata lo scorso novembre, in preparazione alle Quilter Autumn Nations Series.