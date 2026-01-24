I carabinieri di Nogara, il 23 gennaio scorso, hanno arrestato un 35enne condannato per violenza privata e lesione personale.

I carabinieri di Nogara, il 23 gennaio scorso, hanno arrestato un 35enne, destinatario di un ordine di sottoposizione alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona nei giorni scorsi.

In particolare, l’uomo dovrà scontare la pena della detenzione domiciliare sostitutiva di 1 anno e 10 mesi di reclusione, poiché condannato con sentenza definitiva, emessa dal Tribunale di Marsala (TP) e riformata dalla Corte di Appello di Palermo, in relazione ai reati di atti persecutori, violenza privata e lesione personale compiuti tra il 2019 e il 2020 nella provincia di Marsala.

Il 35enne, concluse le formalità di rito è stato condotto presso il proprio domicilio dove espierà la misura restrittiva della libertà personale.