Servizio ad “alto impatto” delle forze dell’ordine a Verona: maxi controlli nelle zone più calde di Borgo Venezia e dintorni.

Ha coinvolto il quartiere di Borgo Venezia l’ultimo servizio “ad alto impatto” effettuato, nella tarda serata di ieri, venerdì 23 gennaio, dalla polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, con la collaborazione anche della polizia locale di Verona.

L’operazione, iniziata ieri sera intorno alle 19.30 e conclusasi questa notte poco prima dell’una, si inserisce nell’ambito di un ampio piano di controllo del territorio definito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, volto a intensificare l’attività di controllo nelle aree ritenute maggiormente esposte ad attività illecite.

I controlli a tappeto si sono concentrati, in particolare, nella zona di Porta Vescovo, piazza del Popolo, via Unità d’Italia e Porto San Pancrazio.

In totale, i poliziotti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto”, i carabinieri delle Stazioni di Verona Principale, San Michele Extra e Vigasio, coadiuvati da Guardia di finanza e polizia locale, hanno identificato 226 persone, di cui 32 straniere, controllato 27 veicoli e gli avventori di 13 esercizi commerciali.

Servizi come quello di ieri, che si aggiungono agli ordinari controlli effettuati giornalmente dalle forze dell’ordine, proseguiranno anche nelle prossime settimane in diverse aree urbane della città, allo scopo di innalzare il livello di sicurezza, attraverso un’efficace azione congiunta di contrasto della criminalità.