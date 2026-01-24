Carnevale di Verona, segnali di pace tra Comune e Comitato del Bacanal all’incoronazione del Papà del Gnoco.

Carnevale di Verona, prove tecniche di pace tra Comune e Bacanal all’incoronazione del Papà del Gnoco. Venerdì sera al Teatro Stimate si è svolta infatti l’incoronazione ufficiale del 496° Papà del Gnoco, Karim Grigoli, preceduta dalla proclamazione della maschera del Comitato di Santo Stefano, il Dio dell’Oro, da parte del Duca della Pignata.

Alla serata hanno partecipato anche il sindaco Damiano Tommasi, l’assessora alla Cultura Marta Ugolini e tra gli altri anche l’onorevole Flavio Tosi. Il primo cittadino ha ribadito il valore simbolico del Venerdì Gnocolar, cercando di mettere un freno alle polemiche delle ultime settimane: “È auspicabile la presenza del Papà del Gnoco al Venerdì Gnocolar – ha detto Tommasi – perché il Venerdì Gnocolar il sindaco esce di scena e passa le chiavi della città al Papà del Gnoco. Sono certo che supereremo tutte le questioni. Il Carnevale è più forte di tutti”.

Parole che sembra aver apprezzato anche il presidente del Bacanal, Valerio Corradi, il quale ha sottolineato la volontà di tutelare e mantenere viva la tradizione: “Siamo a disposizione della città e dell’amministrazione. Non volevamo ricorrere al Tar, ma siamo stati costretti per salvaguardare il buon nome del Bacanal, da sempre custode della tradizione del Carnevale. Se il sindaco vorrà coinvolgerci, noi siamo pronti”.

L’evento si è concluso con lo spettacolo dell’Accademia Circense di Verona, tra applausi e atmosfera di festa, lasciando il pubblico con rinnovata voglia di Carnevale.