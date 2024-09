Al G7 dell’agricoltura si mangerà il riso vialone di Verona: il menu.

Valigie piene riso: destinazione G7 di Siracusa per un evento speciale dedicato all’agricoltura, dove si mangerà il vialone nano di Verona. L’Ente Fiera di Isola della Scala e il Consorzio di Tutela del Riso Vialone Nano Veronese Igp saranno protagonisti a Ortigia, che ospiterà una vetrina internazionale per il riso italiano. Si tratta di un appuntamento di grande rilevanza, durante il quale verranno svelati i dati dell’Osservatorio Nazionale sui consumi di riso in Italia.

Oggi il convegno internazionale “Riso: eccellenza italiana nel mondo” vedrà la partecipazione del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida. L’incontro esplorerà l’importanza del riso come prodotto di punta del nostro Paese, con un focus sull’innovazione e la sostenibilità nel settore agricolo e nelle filiere commerciali globali.

A conclusione del convegno a Palazzo Montalto, si aprirà lo spazio espositivo “Italia, terra del riso”, dove il Consorzio di Tutela offrirà una degustazione di piatti a base di Riso Vialone Nano Veronese IGP. Tra le proposte gastronomiche ci saranno il risotto con mozzarella di bufala, basilico e olio d’oliva aromatizzato, oltre al tradizionale risotto all’Isolana. Un evento straordinario per celebrare uno dei simboli dell’agricoltura italiana.