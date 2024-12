Freddo e con un po’ di neve: ecco come sarà il Natale a Verona

Come sarà il Natale a Verona, previsioni: freddo e un po’ di neve.

Freddo e con un po’ di neve, come sarà il Natale a Verona: il tempo migliora ma il clima rigido e le temperature basse restano, con massime che oggi non supereranno i 10°C. Il protagonista di questa mattina è stato il Föhn, come spiega Meteo4 Verona, che ha portato un’aria più mite nelle zone occidentali della provincia, mentre l’est resta ancora sotto l’influsso del freddo.

A Lugagnano si sono registrati +8°C, mentre a San Martino Buon Albergo il termometro poco fa segnava -1°C. Anche in città si sono osservate oggi variazioni significative: dai 6°C di San Massimo ai 0°C di Verona Est.

Le temperature minime si sono attestate tra -1°C e +1°C, con condizioni gelide che torneranno nelle prossime notti per l’arrivo della bora. Stasera, i termometri scenderanno sotto lo zero, raggiungendo punte ancora più basse domattina.

Neve.

Domenica 22 dicembre, le precipitazioni hanno portato neve fino a quote relativamente basse. La Lessinia, il Monte Baldo e alcune zone collinari sono state imbiancate a partire dai 400-500 metri, con accumuli di circa 5 cm.

Previsioni per Natale.

Le festività natalizie si prospettano serene ma gelide. Il cielo sarà limpido, senza traccia di nebbia, ma le temperature notturne scenderanno fino a -4/-5°C nelle campagne e resteranno negative anche in città. Durante il giorno, nonostante il sole, le temperature pomeridiane non supereranno i 6-7°C.

Freddo artico in montagna.

La montagna sarà particolarmente colpita dall’aria artica, con temperature che nelle conche della Lessinia potrebbero toccare i -12°C. Solo per poche ore al giorno si registreranno valori appena sopra lo zero.