Festa della Donna: ecco tutti gli eventi in provincia di Verona

Tutti gli eventi di 32 Comuni di Verona per la ricorrenza dell’8 marzo, Festa della Donna.

Sono state presentate le iniziative promosse dalle Commissioni alle Pari Opportunità della Provincia e di 32 Comuni Veronesi per la festa della Donna dell’8 marzo. Due gli eventi promossi direttamente dalla Provincia in occasione delle iniziative per la Giornata internazionale della donna: il 3 marzo dalle 18 in Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero, il convegno sul mondo del lavoro e sui percorsi per ottenere la parità di genere.

L’altro appuntamento è fissato per il 27 marzo alle 14.30, in Sala Rossa, e avrà per tema “donna, vita, libertà: i diritti negati delle donne in Iran e Afghanistan”. Provincia, Comune, Telefono Rosa, docenti ed esperti si confronteranno sulla condizione femminile nei due Paesi del “Grande Medio Oriente”.

Più di 80 gli appuntamenti nei Comuni veronesi.

I primi già nelle scorse settimane: Casaleone il 15 febbraio ha ospitato la presentazione del libro “Principesse, Cavalieri, Orchi e Vittime”, mentre Sona, sempre nel mese in corso, ha dato il via al ciclo di incontri gratuiti “Interamente donna”, che proseguiranno anche il 5 e il 26 marzo. A Povegliano, il 25 febbraio si è aperto il “Festival Ipazia 8 marzo”, che proseguirà fino al 14 marzo: dieci appuntamenti tra lettura, psicologia, scuola, storia e sociale.

Oggi 28 febbraio, al teatro Nuovo di Caprino Veronese verrà proiettato il documentario di Mauro Vittorio Quattrina “Il silenzio del bene, Teuteria Mazzi”, donna che prestò la sua opera per accudire orfani e figli di famiglie indigenti. Sempre a Caprino, l’8 marzo in biblioteca, si terrà l’appuntamento di lettura “Nonna raccontami una storia. Storie per bambine ribelli di tutte le età”. L’8 aprirà anche al Museo Civico la mostra “Elle, sciamanesimo femminile”. Il 13 dello stesso mese al teatro Nuovo andrà in scena lo spettacolo “Il discorso di Chicchi, Teresa Mattei alla Costituente”.

Tregnago.

A Tregnago le prime iniziative cominceranno l’1 marzo, in biblioteca, con le letture e le canzoni “Voci di donna. Come oro le parole”. Stesso luogo per le presentazioni dei libri previste negli appuntamenti successivi, per la rassegna Voci di Donna: l’8 marzo “Segni oltre la finestra” di Sabrina Ginocchio; il 18 “Dicevano che ero una poco di buono” di Lisetta dal Cero; il 22 “La torre d’avorio” di Paola Barbato e, il 25, “Viaggio nella Vita” di Claudia Piubelli.

Bovolone.

Bovolone ha in programma dall’1 al 9 marzo la mostra “Stupore e meraviglia: la donna” alle Cantine del Vescovo e, il 7 marzo, una cena di beneficenza all’istituto Cfp Don Calabria.

Zimella.

In marzo, al teatro comunale di Zimella, sono in programma tre appuntamenti: il 3 l’incontro “Donne: come faremo senza di loro”, l’8 “Donne: famiglia, lavoro e opportunità” e, il 17, una lezione dimostrativa di autodifesa. Sempre a Zimella, in sala civica a Santo Stefano, la mostra di pittura “Donne: forme, emozioni e creatività nell’arte”.

Nogara.

In municipio e in biblioteca a Nogara verranno posizionate, dal 3 al 7 marzo, due “scatole dei pensieri”, dove le cittadine e i cittadini potranno inserire ed esprimere in forma anonima riflessioni su emozioni ed esperienze. Sempre a Nogara, l’8 marzo, il Comune verrà illuminato di giallo.

Buttapietra.

A Buttapietra, il 3 marzo, si inizia con un’esposizione al municipio: “I mondi di Chiara, mostra inclusiva dell’artista Chiara Dolci”. Alla baita degli Alpini, il 14 marzo, si terrà una serata dedicata alle esercenti del territorio, mentre, il 28 al teatro parrocchiale Don Malacchini è in programma un evento su Maria Callas.

Castel d’Azzano.

In villa Nogarola a Castel d’Azzano, il 6 marzo, è prevista la conferenza “Donne ed economia: la forza del cambiamento”.

Grezzana.

Quattro gli appuntamenti a Grezzana: il primo, il 6 marzo nella sala Bodenheim, l’inaugurazione della mostra “Il profumo delle donne” a cura di GrezzanArte e “La donna e la medicina nella fiaba” a cura della storyteller Elisabetta Orlandi; l’8 al cinema teatro Valpantena, la proiezione del film “Ricomincio da me”; ancora in sala Bodenheim il 22 marzo, il documentario di Mauro Vittorio Quattrina “Il silenzio del bene, Teuteria Mazzi” e, il 6 aprile al parco Europa, le “Bacchette rosa in concerto”.

Pescantina.

Al teatro Guido Bianchi di Pescantina, il 7 marzo, il concerto tributo alla Mannoia, Elisa e Tosca dal titolo “Anche fragile”.

San Martino Buon Albergo.

L’8 marzo, alla biblioteca comunale di San Martino Buon Albergo, si terranno una mostra bibliografica dal titolo “Voci di donne, storie di diritti” e l’iniziativa “Le donne nei libri: storie illustrate e creatività per la giornata internazionale della donna”.

Bussolengo.

Il giorno precedente, a villa Spinola a Bussolengo, è in programma l’evento “Oltre il limite, pari opportunità senza barriere”.

Cologna Veneta.

A Cologna Veneta, l’8 al cinema teatro “Contardo Ferrini”, andrà in scena lo spettacolo “Il settimo giorno Lui si riposò, io no!”.

Castelnuovo del Garda.

Diverse le iniziative a Castelnuovo del Garda, con ben dieci eventi nel solo mese di marzo per la kermesse “Marzo donna”. Inoltre, l’8 in sala civica, ci sarà la premiazione del concorso “Donne straordinarie nell’ordinario”, seguita da letture di poesie e un concerto dell’associazione campanaria al femminile.

Cavaion.

Due le date a Cavaion: l’8 marzo, in biblioteca civica, l’inaugurazione di “Libere!”, mostra delle opere della pittrice Valentina Gelosi all’interno della rassegna Tè Donna 2025; il 19 marzo in sala Turri, la proiezione del docufilm “Donne in prigione si raccontano” e la presentazione del libro “Segni oltre la finestra”, con l’autrice Sabrina Ginocchio.

Bardolino.

Doppio appuntamento anche a Bardolino: uno spettacolo pirotecnico a Cisano, l’8, in occasione della Festa della donna e, il 9 al teatro Corallo, “Donne di cuori”, con Luisa Corna: concerto-omaggio alla musica italiana al femminile.

Garda e Malcesine.

Sempre al lago, a Garda, l’8 al centro congressi, si terrà lo spettacolo teatrale “Le arroccate”, della compagnia La Rumarola. Si resta sul Benaco, sempre l’8, per l’iniziativa a palazzo dei Capitani a Malcesine “Semplicemente io”: un pomeriggio per conoscere le storie di alcune cittadine impegnate a costruire un futuro con determinazione e dedizione.

Monteforte.

A Monteforte, il 7 alla parrocchia di Brognoligo, una serata di poesie e, dall’8 a fine mese, verrà allestita la mostra fotografica “un viaggio nel mondo attraverso le donne” negli esercizi commerciali gestiti al femminile. Il 9, invece, la proiezione del film Suffragette al palazzo Vescovile. Il 14, inoltre, un incontro tra generazioni in biblioteca, grazie all’iniziativa “Piccole donne crescono”. A Monteforte si chiude il 22 marzo al parco comunale, con l’allenamento all’aperto per il benessere psicofisico “Girls power”.

Nogarole Rocca e Minerbe.

A Nogarole Rocca, nell’ex oratorio di Bagnolo, l’8 marzo l’associazione “Il te delle donne”, promuoverà una cena con delitto dal titolo “L’ultima strega”, mentre la sera al Palaminerbe di Minerbe, è in programma una serata di gusto e intrattenimento dedicata alle donne.

San Pietro di Morubio e Soave.

Sempre l’8, alla Fondazione Gobetti di San Pietro di Morubio, si terrà l’evento “Nel profondo delle anime coraggiose”, mostra-performance ispirata all’arte visiva e concettuale di Katia Longoni, mentre a Soave, con partenza da Porta Verona, è in programma il “Soave Pink Work Street Out”. Nella città murata, il 15 marzo nella chiesa di Santa Maria di Monte, la compagnia “Gli Scordati” presenterà lo spettacolo “Donna ti voglio cantare” e, il 23 nella chiesa di San Rocco, ci sarà l’iniziativa “La donna vista dal Barbarani”.

Villafranca.

Diversi gli appuntamenti a Villafranca: il 7, una tappa della mostra-performance “Nel profondo delle anime coraggiose” e l’8, nella sala polifunzionale della biblioteca, “Riflessi di donna: armonie e parole che ispirano”, lettura di poesie e brevi racconti con intermezzi musicali. La stessa sala ospiterà il 21 la presentazione del libro “Tina Anselmi. Una vita per le donne”, con l’autore Mauro Pitteri e, il 28, l’incontro con l’autrice Aurora Tamigio per la presentazione del libro “Il cognome delle donne”.

Zevio e Isola Rizza.

Il 7 marzo, al centro civico culturale di Zevio, è in programma l’evento: “Mille e una donna” musica, canzoni e teatro per parlare di donne e non solo. Il 9 al circolo Noi di Isola Rizza si terrà un pranzo e un evento dedicato alle donne.

Concamarise e Brrenzone.

Lo stesso giorno, all’ex Chiesa Santi Lorenzo e Stefano a Concamarise, è previsto il concerto “Donne in musica e poesia”, mentre sul lungolago da Magugnano a Castelletto di Brenzone, si terrà “Sensi scoperti”, una passeggiata con tappe sensoriali dedicate all’universo femminile.

Gazzo Veronese.

A Gazzo Veronese si festeggia in biblioteca comunale il 10 marzo, con un tè letterario dal titolo “Donne, Diritti, Identità, Linguaggio”.

Illasi.

Tre gli appuntamenti al giardino musicale D. Formaggio di Illasi: la proiezione, il 14 marzo, de “Il silenzio del bene – Teuteria Mazzi”, documentario di Mauro Vittorio Quattrina; il 20 un incontro con la psicologa Valentina Franchi dal titolo “Il femminile che ci Anima” e, il 28, le letture ad alta voce da “Le ragazze della luna” di Amalia Ercoli Finzi ed Elvinia Finzi.

Veronella e Fumane.

A Veronella, il 21 marzo in sala civica, si terrà un incontro su baby gang, violenza sulle donne e microcriminalità con criminologi e avvocati. Il 28 marzo in sala Consiliare a Fumane, è in programma l’incontro, con la psicoterapeuta Laura Prati e lo scrittore e giornalista Gianfranco Iovino, “Le violenze di genere: ferite visibili e invisibili”.

A Verona, infine, sono attesi circa 70 eventi in calendario fino a maggio.