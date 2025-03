Camion si ribalta lungo l’autostrada A4, caos e lunghe code direzione Milano

Incidente lungo l’autostrada A4, camion si ribalta; lunghe code in direzione Milano.

Incidente lungo l’autostrada A4 nella mattinata di oggi, venerdì 28 febbraio: poco dopo le 9 un camion, un’autocisterna che trasportava liquami, si è ribaltato probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico nel tratto tra Desenzano e Brescia est, in direzione Milano.

L’incidente ha inevitabilmente causato disagi ai viaggiatori e lunghissime code: il tratto è stato chiuso al traffico con uscita obbligatoria a Desenzano. Ferito il camionista, trasportato in ospedale. Al vaglio della polizia stradale le cause dell’incidente.