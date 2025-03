Oggi Trony inaugura un nuovo punto vendita ad Affi: 1.500 mq e un parcheggio da 250 posti.

Oggi Trony inaugura un nuovo punto vendita ad Affi: 1.500 mq di superficie, 2 casse e un parcheggio da 250 posti. Nel nuovo negozio lavoreranno 12 addetti alla vendita coordinati dal direttore Massimo Borra. Il nuovo negozio, conterà su oltre 10 mila referenze e un bacino d’utenza stimato di circa 40 mila potenziali clienti.

Si trova in Via Crivellin 9, nel Centro Commerciale Europarc, e sarà facilmente raggiungibile poiché vicino all’uscita autostradale Affi Lago di Garda Sud. Con questa nuova apertura il numero complessivo dei punti vendita Trony in Italia sale a 181.