De Gregori a Villafranca: scaletta da scoprire e ospiti a sorpresa

Conto alla rovescia per il concerto di Francesco De Gregori al Villafranca Festival: sarà al castello Scaligero il 18 luglio.

Il tour estivo “De Gregori dal vivo”, che ha preso il via il 12 luglio da Piacenza, farà tappa giovedì 18 luglio a Villafranca, al castello scaligero, per il Villafranca Festival. Il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla.

Aprirà i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano (la prima volta nel 1993).

La scaletta sarà diversa ogni sera e non mancheranno degli ospiti a sorpresa, colleghi e amici che condivideranno con De Gregori una selezione di sue canzoni affascinanti, raramente proposte dal vivo, permettendo al pubblico di scoprire o riscoprire alcuni capolavori nascosti del repertorio.

I biglietti per le date del tour “De Gregori dal vivo” sono disponibili su Ticketone e nei circuiti di prevendita abituali.