Tentato furto nella notte all’enoteca in pieno centro, due giovani in manette

Due cittadini di origine marocchina, un ventunenne e un ventitreenne, sono finiti in manette a seguito del tentato furto presso l’Osteria Enoteca “La Piazzetta”, in pieno centro a Verona.

A dare l’allarme, intorno alle 3.30 di sabato mattina, è stata una residente in zona che, dopo aver sentito dei forti rumori, si è affacciata alla finestra, notando un individuo che stava colpendo con violenza la porta del ristorante.

Quando gli agenti delle Volanti sono giunti in vicolo San Giovanni in Foro, hanno individuato uno dei due malviventi nascosto dietro a un cassonetto dell’immondizia, nelle immediate vicinanze del locale. Il suo complice, invece, era già riuscito a entrare all’interno del ristorante attraverso il vetro infranto della portafinestra. Al termine degli accertamenti, entrambi i malviventi sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Al maggiore dei due è stato contestato anche il reato di ricettazione, essendo stato trovato in possesso di cinque smartphone di cui non è riuscito a giustificare il possesso.

Dopo la convalida degli arresti, il giudice ha disposto nei confronti del maggiore la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.