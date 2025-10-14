Campionato mondiale del Panettone: a Verona i migliori pasticceri si contendono il titolo.

Verona capitale mondiale del lievito madre: è partita oggi, 14 ottobre, la nuova edizione del Campionato Mondiale del Panettone a squadre. Organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, ha il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e la collaborazione di HostMilano.

Dopo il successo del debutto nel 2023, la competizione torna con un format spettacolare: squadre da tutto il mondo si sfideranno dal vivo, sotto l’occhio dei commissari di gara e con le telecamere puntate h24 sui laboratori, per creare i migliori panettoni artigianali.

A inaugurare l’edizione 2025, la cerimonia ufficiale nella città scaligera con la presentazione delle nove Nazionali in gara: Argentina, Australia, Brasile, Cina, Germania, Giappone, Perù, Spagna e Taiwan. Ognuna composta dai migliori lievitisti del pianeta, pronti a confrontarsi sui tre grandi classici: Panettone Tradizionale Italiano, Panettone al Cioccolato e Panettone Innovativo al Gelato, quest’ultimo dedicato alle contaminazioni territoriali.

Le prove si svolgono nei laboratori del Gruppo Polin, eccellenza veronese nella produzione di forni e macchine per pasticceria. Ogni squadra dovrà proporre anche una monoporzione “circolare”, simbolo di sostenibilità, e un panettone decorato ispirato al tema “Il Panettone celebra Milano. Omaggio alla moda”.

La finalissima è in programma sabato 18 ottobre a HostMilano, dove i grandi nomi della pasticceria internazionale — tra cui Iginio Massari, Antonio Bachour, Damiano Carrara, Angelo Musa e Davide Oldani — decreteranno la squadra campione.

A giudicare i dolci capolavori saranno sei diverse giurie, tra tecnici, giornalisti, pastry chef stellati e campioni del mondo del gelato. Per garantire trasparenza, i panettoni saranno presentati in forma anonima.