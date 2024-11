Una cooperativa energetica veronese è tra le migliori per la neutralità climatica

Una cooperativa energetica veronese è tra le migliori realtà italiane per la neutralità climatica.

Una cooperativa energetica veronese giudicata tra le migliori realtà italiane per la neutralità climatica: è la WeForGreen. Premiata a Rimini ieri, 7 novembre, nel corso di Ecomondo 2024 con il Premio Sviluppo Sostenibile, istituito dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Italian Exhibition Group. L’evento si è svolto anche grazie al patrocinio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. La realtà scaligera, operante in tutta Italia, è stata giudicata tra le 10 Migliori imprese o amministrazioni per la neutralità climatica e soluzioni nature positive.

WeForGreen, il cui modello di riferimento risale al 2011, è una cooperativa energetica nata a Verona che consente alle famiglie e a chi non può o non vuole installare un impianto fotovoltaico sul tetto, di produrre la propria energia rinnovabile grazie a impianti condivisi tramite la soluzione del fotovoltaico a distanza.

Riccardo Tessari, vicepresidente di WeForGreen, ha spiegato durante la premiazione come funziona il modello della loro cooperativa. In questo sistema, l’energia prodotta dagli impianti condivisi viene venduta, e il ricavato viene redistribuito tra i soci. In questo modo, chi partecipa può ridurre il costo delle bollette e utilizzare energia 100% rinnovabile, anche se prodotta a distanza.

Oggi, WeForGreen conta più di 2 mila soci in tutta Italia e ha già realizzato impianti fotovoltaici condivisi per un totale di circa 10 megawatt di potenza. Questo è stato possibile grazie a investimenti di oltre 28 milioni di euro.

Dal 2024, grazie alle nuove leggi sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, WeForGreen potrà aumentare ancora di più i benefici economici e sociali per i territori e le comunità locali.