I vini più venduti nei supermercati: lo dice uno studio per Vinitaly

Ecco i vini bestseller nei supermercati in Veneto: lo dice lo studio Circana per Vinitaly.

Il vino è un protagonista indiscusso sugli scaffali dei supermercati del Veneto: nel 2024 le scelte dei consumatori riflettono le eccellenze del territorio. In Italia sono stati venduti oltre 750 milioni di litri tra vini fermi e spumanti.

Secondo i dati anticipati dalla ricerca “Circana per Vinitaly”, che verrà presentata ufficialmente lunedì 7 aprile durante l’evento “Vino e Gdo: Innovazione, Mercati e Opportunità” a Veronafiere, questi sono i vini più acquistati nei supermercati veneti.

Prosecco – Lo spumante simbolo del Veneto e dell’Italia nel mondo resta il più venduto, con quasi 50 milioni di litri acquistati e una crescita del 4,7% rispetto all’anno precedente.

Merlot – Molto diffuso è tra i rossi più scelti dai consumatori veneti.

Soave – Il vino veronese per eccellenza, è molto apprezzato per la sua freschezza e versatilità.

Valpolicella – Uno dei rossi più amati della provincia di Verona, è perfetto per accompagnare la cucina locale.

Pinot Grigio – Altro vino bianco molto richiesto, prodotto anche in Veneto e noto per il suo stile fresco e fruttato.

Il Mercato del vino nella grande distribuzione: segnali di ripresa.

Dopo un periodo difficile, il mercato del vino nella grande distribuzione mostra segnali di stabilizzazione. Il 2024 si chiude con un calo del -1,3% in volume, ma con una crescita del +2,2% in valore, grazie a un’attenzione sempre maggiore verso vini di qualità e denominazione d’origine.

I rosati registrano il miglior incremento, mentre i vini in bottiglia a denominazione d’origine segnano un leggero ma significativo +0,7%. Il prezzo medio di una bottiglia Doc, Docg o Igt si attesta sui 5,57 euro al litro, con un aumento del 2%, più contenuto rispetto all’impennata del +6% del 2023.

Vinitaly e la grande distribuzione.

Per Vinitaly, la storica fiera del vino che ogni anno trasforma Verona nella capitale mondiale del settore, la grande distribuzione resta un tema centrale. Maurizio Danese, amministratore delegato di Veronafiere, sottolinea: “A Vinitaly dedichiamo un momento specifico all’analisi del rapporto tra vino e Gdo, offrendo ai produttori dati aggiornati e strumenti di market intelligence per affrontare le nuove sfide del mercato“.

Con la presentazione ufficiale della ricerca “Circana per Vinitaly”, l’appuntamento del 7 aprile a Verona sarà un’occasione chiave per produttori e distributori, per comprendere le tendenze del settore e individuare nuove opportunità di crescita. Vinitaly 2025 si terrà dal 6 al 9 aprile a Verona Fiere.