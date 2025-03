L’energia rinnovabile mette in moto Gardaland con 7 mila pannelli solari

Tutto pronto per il nuovo impianto fotovoltaico a Gardaland: si accende l’energia rinnovabile di Engie.

Gardaland, il parco divertimenti più famoso d’Italia, fa un grande passo verso la sostenibilità grazie a Engie, azienda leader nella transizione energetica. Un nuovo impianto fotovoltaico, con una potenza di 3 Mw, produrrà energia pulita per alimentare le attrazioni e le strutture del parco.

Un investimento per l’ambiente.

L’impianto, costituito da una pensilina con circa 7 mila pannelli solari su un’area di 14 mila mq, genererà 3,6 Gwh di energia all’anno, pari al consumo di circa mille famiglie. Grazie a questa innovazione, Gardaland ridurrà le emissioni di Co2 di oltre 800 tonnellate all’anno, un beneficio ambientale paragonabile alla piantumazione di 7.600 nuovi alberi. Il sistema solare coprirà oltre il 25% del fabbisogno energetico del parco, alimentando giostre, illuminazione e uffici.

Gardaland e il suo impegno per la sostenibilità.

“Da anni Gardaland si impegna per la sostenibilità, con l’obiettivo di ridurre il proprio impatto ambientale e affrontare la sfida del cambiamento climatico”, ha dichiarato Antonino Bono, Technical & Hse Director di Gardaland. “Questo nuovo impianto a energia solare è un passo importante verso il nostro obiettivo di carbon neutrality entro il 2030“.

Engie.

Engie è tra i principali attori nel settore delle energie rinnovabili, con 350 mila pannelli solari già installati in Italia, per una capacità complessiva di 190 Mw. L’azienda investe ogni anno oltre 10 miliardi di euro per accelerare la transizione verso un’economia a zero emissioni, con l’obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2045.