Via Ponte Pietra oggi si ferma, come cambia la viabilità

Lavori a Verona, come cambia oggi a Verona la viabilità in via Ponte Pietra.

Cantiere in via Ponte Pietra e mercoledì di passione per il traffico a Verona: ecco come cambia la viabilità dopo la chiusura di oggi. Prosegue il piano di restyling di Piazzetta Brà Molinari, ma per fare spazio alla nuova veste urbana, il cuore antico di Verona dovrà affrontare una giornata di modifiche alla viabilità. Per consentire la posa dei nuovi sottoservizi, mercoledì 4 febbraio via Ponte Pietra diventerà temporaneamente “zona rossa” per le auto.

I dettagli della chiusura.

Il blocco scatterà alle 8:30 del mattino e, salvo complicazioni tecniche nel corso dello scavo, si protrarrà fino alle 19. Il tratto interessato è quello compreso tra l’incrocio con via Cappelletta e l’innesto su piazzetta Brà Molinari (all’altezza del civico 4A).

In questa fascia oraria non solo sarà vietato il transito, ma vigerà anche il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

Rivoluzione nei sensi di marcia.

Per evitare l’imbuto di traffico, la Direzione Mobilità ha predisposto un piano di emergenza che prevede l’inversione temporanea dei sensi di marcia in:

Via Cappelletta .

. Via Santa Felicita.

I residenti e i frontisti potranno comunque accedere alle proprie abitazioni (anche in doppio senso nel tratto non occupato dal cantiere), così come sarà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso.