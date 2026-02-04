Sicurezza e riconferma, al via il taxi notturno per le donne a Verona: 38mila euro per Sibilla.

Verona, la notte è meno buia per le donne: torna “Sibilla Taxi” per tutto il 2026 per muoversi in libertà e senza timori. Il Comune di Verona ha dato il via libera ufficiale: il servizio “Sibilla Taxi” è stato confermato anche per il 2026. Dopo il successo degli ultimi due anni, la Giunta ha stanziato 38 mila euro per garantire alle donne – residenti e turiste – viaggi sicuri durante le ore notturne.

Un successo da “tutto esaurito”.

I numeri parlano chiaro: nel 2025 il budget è stato interamente utilizzato, con ben 4.750 corse effettuate. Un trend identico a quello dell’anno precedente, segno che la domanda di mobilità protetta è ormai consolidata. “Il successo dell’iniziativa ci ha indotto a rinnovare l’offerta,” ha commentato l’assessora alla Sicurezza, Stefania Zivelonghi. “È uno strumento rapido, multilingue e semplice, nato per dare una risposta reale alla percezione di sicurezza delle donne.”

Come funziona il servizio.

Il progetto, nato in collaborazione con la Cooperativa Radiotaxi Verona e Galileo, si rivolge a un target femminile trasversale. Ecco i punti chiave per usufruirne nel 2026.

Orari: Il servizio è attivo ogni notte, dalle 22 alle 6 del mattino.

Il servizio è attivo ogni notte, dalle del mattino. Il Bonus: Il Comune riconosce un contributo di 8 euro per ogni singola corsa . L’eventuale eccedenza della tariffa resta a carico dell’utente.

Il Comune riconosce un contributo di . L’eventuale eccedenza della tariffa resta a carico dell’utente. Limiti: Ogni utente può usufruire di un massimo di due corse nell’arco delle 24 ore.

Ogni utente può usufruire di un massimo di due corse nell’arco delle 24 ore. Prenotazione: È possibile chiamare il numero dedicato +39 045 894 7113 o cercare i taxi contrassegnati dal logo Sibilla.

Tecnologia e sicurezza.

Per accedere all’agevolazione è necessaria una Web App multilingue, che genera un voucher da mostrare al tassista prima della partenza. Una procedura snella che ha permesso al progetto di diventare un pilastro delle politiche di sicurezza urbana della città. Con la polizia locale ora al lavoro sugli ultimi atti esecutivi, il servizio è pronto a ripartire “al più presto”.