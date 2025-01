Verona Land: il turismo esperienziale inizia dalla nostra città

Il turismo esperienziale inizia dalla città scaligera con Verona Land.

Con il progetto Verona Land, la città e la provincia si preparano a svelare un nuovo volto con il turismo esperienziale. Questo portale aiuta a scoprire l’artigianato e la produzione locale, dalle tradizioni più antiche alle aziende più innovative.

Un viaggio tra passato e futuro.

Verona Land vuole valorizzare le imprese locali, raccontando la loro storia e il loro contributo alla cultura e all’economia del territorio. Il portale offre esperienze che spaziano dai tour guidati in laboratori artigianali storici, alle visite interattive in settori come il mobile d’arte, la moda, la ceramica e la lavorazione della pietra naturale. “Verona Land è una grande opportunità per il nostro territorio”, dice Luca Luppi, presidente di Casartigiani Verona.

Turismo sostenibile.

Ogni visita diventa un’occasione per scoprire la bellezza del territorio, supportando l’economia locale e promuovendo valori di responsabilità sociale e ambientale. Il progetto si rivolge a turisti, famiglie, studenti, ma anche professionisti e aziende. Gli itinerari sono tematici, con eventi e percorsi personalizzati, pensati per soddisfare ogni tipo di esigenza.

Una vetrina per le imprese.

Le aziende veronesi possono partecipare a Verona Land per avere visibilità, rafforzare la propria identità e contribuire a valorizzare il patrimonio culturale del territorio, raccontando la propria storia.