Al via la campagna “Adotta un nonno”: cibo gratis a chi accoglie un cane o gatto anziani.

Fino al 31 gennaio a Verona e in Veneto, la campagna “Adotta un nonno” che offre cibo gratis a chi adotta un cane o un gatto anziani. Lanciata da Lndc Animal Protection in collaborazione con Nutrix Più, annuncia che chi farà questo sensibile gesto potrà beneficiare di un anno di cibo gratuito specifico per le esigenze degli animali senior. Un gesto concreto per sostenere chi decide di dare una seconda possibilità a questi affettuosi compagni di vita.

I cani e gatti anziani, spesso dimenticati nei rifugi, hanno bisogno di una famiglia più che mai. A Verona, come in altre città italiane, molti di loro sono stati abbandonati o hanno perso il proprio compagno umano, ritrovandosi soli proprio negli anni in cui avrebbero più bisogno di cure e affetto.

La campagna “Adotta un nonno” nasce per incentivare le adozioni di animali senior. Grazie al sostegno di Nutrix Più, azienda italiana leader nella produzione di alimenti naturali per animali, gli adottanti riceveranno una fornitura gratuita di cibo specifico per un anno intero. Il cibo sarà consegnato in 2-3 tranche.

A Verona, gli amanti degli animali possono rivolgersi alla sede locale di Lndc Animal Protection per adottare un cane di almeno 8 anni o un gatto di almeno 10 anni. Anche altre città venete, come Legnago, Padova, Rovigo, Venezia e Bassano del Grappa, partecipano a questa importante iniziativa. Tutte le informazioni sulle sedi sono disponibili sul sito ufficiale di Lndc Animal Protection.