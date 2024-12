Svolta Hellas Verona, la società gialloblù diventa americana

Verso una svolta storica per l’Hellas Verona: definiti i dettagli per il passaggio di proprietà dalla famiglia Setti agli americani di Presidio Investors.

Si avvicina una svolta storica per l’Hellas Verona. Dopo mesi di indiscrezioni, la notte scorsa sarebbero infatti stati definiti i dettagli per il passaggio di proprietà del club dalla famiglia Setti al fondo statunitense Presidio Investors, con sede ad Austin, Texas. L’operazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2024, segnando così la fine dell’era Maurizio Setti, iniziata nel 2012. La partita di domani contro il Milan potrebbe quindi essere l’ultima sotto la sua guida.

Il nuovo amministratore delegato.

Con il cambio di proprietà, che era nell’aria, anche l’organigramma societario subirà modifiche significative. Il ruolo di amministratore delegato dovrebbe essere affidato a Italo Zanzi, avvocato e dirigente sportivo statunitense. Classe 1974, Zanzi è noto per essere stato Ceo della Roma dal 2012 al 2016, durante la presidenza di James Pallotta. Tuttavia, almeno fino al termine della stagione, sia Maurizio Setti come presidente che Sean Sogliano come direttore sportivo dovrebbero rimanere in carica, garantendo continuità gestionale.

Chi è Presidio Investors?

Il nuovo proprietario, Presidio Investors, è un fondo di private equity con oltre 75 anni di tradizione e una solida reputazione negli investimenti nel mercato medio-basso. Specializzato in aziende di nicchia in crescita, il fondo opera principalmente nei settori della tecnologia, dei media e dei servizi finanziari. La società punta a valorizzare realtà con potenziale, una filosofia che potrebbe portare nuova linfa al progetto Hellas Verona.